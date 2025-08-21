Eine 47-Jährige wollte von der Autobahnabfahrt aus in Ludwigsburg fahren. Dabei übersah sie jedoch an einer Kreuzung eine rote Ampel.

Julia Amrhein 21.08.2025 - 13:30 Uhr

Eine 47-Jährige ist am Mittwochmittag bei einem Unfall in Ludwigsburg schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte die Frau gegen 13.10 Uhr von der Autobahnanschlussstelle Ludwigsburg-Süd aus mit ihrem Mercedes geradeaus über die Kreuzung zur Möglinger Straße in Richtung Stadt fahren – wobei sie allerdings eine rote Ampel übersah.