Eine 47-Jährige wollte von der Autobahnabfahrt aus in Ludwigsburg fahren. Dabei übersah sie jedoch an einer Kreuzung eine rote Ampel.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Eine 47-Jährige ist am Mittwochmittag bei einem Unfall in Ludwigsburg schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte die Frau gegen 13.10 Uhr von der Autobahnanschlussstelle Ludwigsburg-Süd aus mit ihrem Mercedes geradeaus über die Kreuzung zur Möglinger Straße in Richtung Stadt fahren – wobei sie allerdings eine rote Ampel übersah.

 

Beide Fahrerinnen wurden ins Krankenhaus gebracht

Die 47-Jährige stieß daraufhin auf der Kreuzung mit dem BMW einer 58-Jährigen zusammen, die gerade von der Möglinger Straße aus nach links auf die Landesstraße abbiegen wollte. Die Mercedes-Fahrerin wurde schwer verletzt, die 58-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, der Schaden wird auf 55 000 Euro geschätzt.