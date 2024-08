Eine 77-Jährige wollte in Ludwigsburg in einen Mercedes einsteigen. Als der Fahrer ihr dabei helfen möchte, rutscht er von der Bremse. Das Auto gerät ins Rollen.

Eine 77-Jährige ist am Donnerstag in Ludwigsburg beim Einsteigen in ein Auto schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 55-Jähriger gegen 22.30 Uhr mit seinem Mercedes am Fahrbahnrand der Friesenstraße angehalten, um die Frau in das Auto einsteigen zu lassen. Da die Seniorin dabei wohl Probleme hatte, lehnte sich der Fahrer in Richtung des Beifahrersitzes um ihr zu helfen – rutschte dabei jedoch von der Bremse, woraufhin der Mercedes ins Rollen geriet.