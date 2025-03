Siegelhausen im Kreis Ludwigsburg Freilaufender Hund reißt Rehkitz – Jungtier muss „erlöst“ werden

Ein Mischling hat am Sonntagmorgen in der Nähe von Siegelhausen (Kreis Ludwigsburg) ein Rehkitz gerissen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die Brut- und Setzzeit hin und bittet um entsprechende Rücksichtnahme.