Eine Radlerin ist beim Überqueren der Heinkelstraße in Ludwigsburg mit dem Heck eines VW zusammengestoßen und gestürzt. Die Autofahrerin hielt an und wollte sich um die Frau kümmern, die stieg aber wieder auf und radelte davon.

Julia Amrhein 13.12.2024 - 16:11 Uhr

Eine Radfahrerin ist am Donnerstag in Ludwigsburg in der Heinkelstraße in der Nähe des Ikea-Einrichtungshauses mit einem VW zusammengestoßen. Nun sucht die Polizei dringend nach Zeugen des Unfalls, denn die Frau radelte davon.