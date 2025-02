Unfall in Ludwigsburg

Ein Kind springt in Ludwigsburg auf die Fahrbahn und stößt mit einem anfahrenden Roller zusammen. Der Junge wird schwer verletzt.

Julia Hawener 28.02.2025 - 13:08 Uhr

Schwere Verletzungen hat sich laut Polizei ein vierjähriger Junge am Donnerstag in Ludwigsburg zugezogen, nachdem er mit einem Roller zusammengestoßen war. Ein Rettungswagen brachte das Kind in ein Krankenhaus.