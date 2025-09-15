Bei einem Unfall auf der B27 in Ludwigsburg sind drei Personen verletzt worden. Ein Ford-Fahrer war von der Bremse abgerutscht und seinem Vordermann aufgefahren.

Julia Amrhein 15.09.2025 - 08:33 Uhr

In Ludwigsburg ist es am Samstagmittag auf der Heilbronner Straße (B27) zu einem Unfall gekommen, bei dem drei Personen verletzt worden sind. Wie die Polizei mitteilt, musste eine 52-Jährige, die mit einem Skoda stadteinwärts unterwegs war, auf Höhe von Schloss Marienwahl aufgrund von stockendem Verkehr abbremsen. Ein 43-jähriger Skoda-Fahrer hinter ihr bremste daraufhin ebenfalls bis zum Stillstand ab.