Bei einem Unfall auf der B27 in Ludwigsburg sind drei Personen verletzt worden. Ein Ford-Fahrer war von der Bremse abgerutscht und seinem Vordermann aufgefahren.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

In Ludwigsburg ist es am Samstagmittag auf der Heilbronner Straße (B27) zu einem Unfall gekommen, bei dem drei Personen verletzt worden sind. Wie die Polizei mitteilt, musste eine 52-Jährige, die mit einem Skoda stadteinwärts unterwegs war, auf Höhe von Schloss Marienwahl aufgrund von stockendem Verkehr abbremsen. Ein 43-jähriger Skoda-Fahrer hinter ihr bremste daraufhin ebenfalls bis zum Stillstand ab.

 

Ein Ford-Fahrer rutscht mit dem Fuß von der Bremse

Ein 54-Jähriger, der hinter den beiden Wagen in einem Ford Transit fuhr, erkannte die Situation zu spät, trat aber dennoch auf die Bremse. Dabei passierte dem Mann laut Ermittlungen der Polizei aber offenbar ein Missgeschick: Der 54-Jährige rutschte wohl mit seinem Fuß ab und geriet auf das Gaspedal, woraufhin der Ford kurzzeitig beschleunigte und auf den Skoda des 43-Jährigen auffuhr. Dieser wurde wiederum durch den Aufprall auf den Skoda der 52-Jährigen aufgeschoben.

Die 52-Jährige und der 43-Jährige, wie auch dessen gleichaltrige Beifahrerin, wurden verletzt, konnten aber vor Ort durch den Rettungsdienst ambulant versorgt werden. Der Ford Transit und der Skoda des 43-Jährigen mussten abgeschleppt werden, der Schaden beläuft sich auf gut 20 000 Euro.