Ein Unbekannter nimmt einer Mercedes-Fahrerin in Ludwigsburg die Vorfahrt. Diese kann zwar ausweichen, baut aber anschließend einen Unfall. Die Polizei sucht Zeugen.

Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sucht die Polizei in Ludwigsburg einen unbekannten Autofahrer. Dieser ist nach Angaben der Polizei für einen Unfall verantwortlich, der sich am Mittwoch ereignete.

Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 17.20 Uhr an der Kreuzung Oscar-Walcker-Straße/Schönbeinstraße in der Ludwigsburger Weststadt zu dem Unfall. Demnach befuhr eine 73-jährige Mercedes-Fahrerin die Oscar-Walcker-Straße aus Richtung Schwieberdinger Straße kommend, als ein bislang unbekannter Autofahrer aus der Schönbeinstraße kam.

Lesen Sie auch

Sachschaden von rund 5000 Euro

Vermutlich übersah der Unbekannte die Mercedes-Fahrerin und nahm ihr in der Folge die Vorfahrt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Frau nach rechts aus und stieß gegen ein Verkehrszeichen. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Der Unbekannte fuhr davon.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg unter der Telefonnummer 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.