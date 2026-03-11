In Sindelfingen Maichingen verliert ein 54-Jähriger beim Abbiegen die Kontrolle über sein Auto. Durch den Fahrfehler kracht er gegen ein anderes Fahrzeug.

Wolfgang Berger 11.03.2026 - 13:25 Uhr

Für einen 54 Jahre alten Mann endete die Fahrt mit seinem BMW in Maichingen am Dienstag mit der Beschlagnahme seines Führerscheins. Wie die Polizei berichtet, wollte der Autofahrer gegen 17.15 Uhr im Stadtteil Maichingen von der Stuttgarter Straße nach rechts in die Ulmenstraße abbiegen. Wegen seines Alkoholpegels, so vermutet die Polizei, fuhr er beim Abbiegen einen zu weiten Bogen.