Unfall in Mannheim

Ein 19-Jähriger wird in Mannheim von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt - doch warum war der junge Mann auf den Gleisen?

red/dpa/lsw 26.11.2024 - 12:54 Uhr

Ein 19-Jähriger ist am Dienstagmorgen an einer Haltestelle in Mannheim von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Der Fußgänger sei gegen 10 Uhr über die Gleise gelaufen, teilte die Polizei mit. Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten jungen Mann ins Krankenhaus. Die Bahnhaltestelle war vorübergehend gesperrt. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist bisher unklar.