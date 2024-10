Ein 24-Jähriger ist am Dienstagmorgen in Marbach am Neckar vor dem Friedrich-Schiller-Gymnasium offenbar zu schnell mit seinem BMW unterwegs gewesen – und hat dann einen Unfall gebaut.

Christian Kempf 09.10.2024 - 20:00 Uhr

Für einen großen Aufreger und eine Menge Gesprächsstoff hat am Dienstagmorgen ein schier unglaublicher Unfall auf dem Parkplatz vor dem Friedrich-Schiller-Gymnasium an der Poppenweiler Straße gesorgt. Ein 24-Jähriger hat es dort geschafft, seinen BMW gegen einen Baum zu setzen. Die komplette Front des Fahrzeugs wurde dabei demoliert. Und im Grunde fragt sich jeder, der das kurvenreiche Areal kennt, wie man hier überhaupt so viel Fahrt aufnehmen kann, um so einen wuchtigen Aufprall heraufzubeschwören.