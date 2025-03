Unfall in Metzingen

Ein 54-jähriger Fußgänger tritt unachtsam auf die Fahrbahn und wird von einem Linienbus erfasst. Der Mann kommt mit Verletzungen in ein Krankenhaus.

Nina Scheffel 12.03.2025 - 17:09 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in der Gutenbergstraße in Metzingen ist am Mittwochmorgen ein Fußgänger leicht verletzt worden.