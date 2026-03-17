Zwei 14-Jährige fahren gemeinsam auf einem E-Scooter durch Murr und nehmen angeblich einem Autofahrer die Vorfahrt. Der fährt nach dem Zusammenstoß einfach davon.

Julia Amrhein 17.03.2026 - 13:42 Uhr

Zwei 14-Jährige sind am Montagabend bei einem Unfall in Murr verletzt worden. Der Autofahrer, dem laut Polizei die Jugendlichen auf einem E-Scooter die Vorfahrt genommen hatten, fuhr nach einem Zusammenstoß einfach weiter. Die Jugendlichen waren gegen 20 Uhr verbotenerweise zu zweit auf einem E-Scooter im Dorfweg unterwegs. Als sie die Kreuzung zur Theodor-Heuss-Straße überquerten, bemerkte der Lenker vermutlich zu spät, dass ein Autofahrer von rechts kam und nahm ihm die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß, die Jugendlichen stürzten. Beide 14-Jährigen wurden bei dem Unfall verletzt, einer sogar schwer. Der Autofahrer, der einen mittelgroßen blauen Wagen gefahren haben soll, setzte seine Fahrt indes fort. Zeugen werden gebeten, sich unter 07 11/6 86 90 oder stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de an die Polizei zu wenden.