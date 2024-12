Unfall in Murrhardt

Zwischen Murrhardt und Vorderwestermurr ist am Samstagabend ein junger Mann mit seinem Auto unterwegs. In einer Kurve gerät er auf die Gegenspur – in diesem Moment kommt ihm ein anderes Auto entgegen.

Phillip Weingand 09.12.2024 - 10:03 Uhr

Ein Unfall hat sich am Samstagabend auf der Landesstraße zwischen Murrhardt und Vorderwestermurr ereignet. Ein 20-jähriger Fahrer eines VW Golf war gegen 21.30 Uhr in Richtung Vorderwestermurr unterwegs, als er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Die Polizei vermutet überhöhte Geschwindigkeit als Ursache. Der Golf kollidierte mit einem entgegenkommenden VW Tiguan, der von einer 30-jährigen Frau gefahren wurde.