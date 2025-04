Ein 16-Jähriger setzt sich hinter das Steuer eines Autos, das nicht ihm gehört – darüber hinaus fährt er betrunken. Beim Rückwärtsfahren prallt er mit dem Wagen gegen drei andere Fahrzeuge.

Annika Mayer 29.04.2025 - 12:40 Uhr

Ein betrunkener Jugendlicher ist am Montagabend in Neidlingen (Kreis Esslingen) mit dem Fahrzeug einer Angehörigen gegen mehrere geparkte Pkw geprallt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 16-Jährige gegen 19.50 Uhr mit einem Toyota in der Lichtensteinstraße rückwärts und kollidierte dabei mit drei am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagen.