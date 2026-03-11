Bei einer Kollision zweier Fahrzeuge am Dienstagabend in Neuhausen ist ein hoher Schaden entstanden. Die Westumfahrung wurde vorübergehend gesperrt.

Melanie Csernak 11.03.2026 - 12:25 Uhr

Ein Schaden in Höhe von mehr als 20 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der Landesstraße bei Neuhausen entstanden. Den Angaben der Polizei zufolge war ein 20-Jähriger gegen 18.20 Uhr mit seinem Auto von einem Feldweg auf die Landesstraße eingebogen. Dabei nahm er einem 26 Jahre alten Autofahrer, der von der Autobahn in Richtung Bernhausen unterwegs war, die Vorfahrt. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen.