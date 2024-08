Am Donnerstagnachmittag ist eine 78-jährige Radfahrerin in Nürtingen mit dem Honda eines 33-Jährigen zusammengestoßen, weil sie eine rote Ampel ignorierte. Sie kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Lea Jansky 16.08.2024 - 13:17 Uhr

