Eine Frau soll in Nürtingen beim Einparken einen Unfall gebaut haben. Gegenüber der Polizei weist sie die Schuld von sich, und verwundert mit ihrer Aussage.

Sebastian Winter /dpa/lsw 28.11.2024 - 13:37 Uhr

Eine Autofahrerin soll am Mittwoch beim Ausparken in Nürtingen (Kreis Esslingen) gegen einen BMW gefahren sein und einen Schaden in Höhe von 2000 Euro verursacht haben. Doch die 28-Jährige machte nach dem Unfall um 16.30 Uhr in der Steinenbergstraße eine kuriose Aussage, berichtet die Polizei.