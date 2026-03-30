Ein riskantes Überholmanöver am Sonntagabend in Nürtingen endet mit einem Totalschaden. Beide Unfallbeteiligten müssen jetzt mit Anzeigen rechnen.

Melanie Csernak 30.03.2026 - 13:22 Uhr

Auf rund 7000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der Neuffener Straße entstanden ist. Ein 46-Jähriger war laut Polizei gegen 21.50 Uhr mit seinem VW Polo auf der Neuffener Straße unterwegs, als ein 21-Jähriger mit seinem Peugeot wohl recht knapp vor ihm von der untergeordneten Hermann-Löns-Straße eingebogen sein soll. Zu einer Gefährdung soll es dabei allerdings nicht gekommen sein, heißt es im Bericht der Polizei.