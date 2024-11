Unfall in Ochsenhausen

Ein Mann stürzt im Kreis Biberach aus vier Metern Höhe von einer Leiter. Ein Angehöriger entdeckt ihn. Da ist es aber bereits zu spät.

red/dpa 19.11.2024 - 09:46 Uhr

Ein 75 Jahre alter Mann ist in einer Lagerhalle von einer Leiter in den Tod gestürzt. Wie die Polizei berichtete, war der Mann ersten Erkenntnissen zufolge in dem für die Landwirtschaft genutzten Gebäude aus vier Metern Höhe auf den Boden gefallen – beobachtet hatte den Sturz niemand.