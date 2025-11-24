Bei einem Frontalzusammenstoß auf der L1197 wird am Montag gegen 8.16 Uhr laut Polizei eine Person eingeklemmt. Die Strecke zwischen Neckarrems und dem Abzweig Oeffingen ist gesperrt.

Rems-Murr: Chris Lederer (cl)

Auf der Landesstraße 1197 ist es laut Polizeibericht zu einem schweren Unfall gekommen. Der Zusammenstoß ereignete sich zwischen dem Abzweig Oeffingen (Rems-Murr-Kreis) und dem Semi-Khedira-Stadion. Nach Polizeiangaben sind dabei zwei Fahrzeuge frontal kollidiert; eine Person soll dabei eingeklemmt worden sein.

 

Die L1197 ist derzeit zwischen Neckarrems (Stand 8.36 Uhr) und dem Abzweig Oeffingen vollständig gesperrt. Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind vor Ort und arbeiten daran, die verletzte Person zu befreien und die Unfallstelle zu sichern.

Wie die Polizei mitteilt, ist noch unklar, wie es zu dem Frontalzusammenstoß kommen konnte. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Sobald weitere gesicherte Informationen vorliegen, will die Polizei nach eigenen Angaben nachberichten.