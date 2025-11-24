Bei einem Frontalzusammenstoß auf der L1197 wird am Montag gegen 8.16 Uhr laut Polizei eine Person eingeklemmt. Die Strecke zwischen Neckarrems und dem Abzweig Oeffingen ist gesperrt.

Chris Lederer 24.11.2025 - 08:49 Uhr

Auf der Landesstraße 1197 ist es laut Polizeibericht zu einem schweren Unfall gekommen. Der Zusammenstoß ereignete sich zwischen dem Abzweig Oeffingen (Rems-Murr-Kreis) und dem Semi-Khedira-Stadion. Nach Polizeiangaben sind dabei zwei Fahrzeuge frontal kollidiert; eine Person soll dabei eingeklemmt worden sein.