Unfall in Ostfildern

Eigentlich will die 68 Jahre alte Frau einparken, doch sie verwechselt offenbar Brems- und Gaspedal. Die Frau durchbricht eine Wand eines Geschäftshauses, kommt aber mit dem Schrecken davon.

Sebastian Winter 18.11.2024 - 13:46 Uhr

Zu einem Unfall, in dessen Folge eine Frau mit ihrem Auto eine Gebäudewand durchbrach, ist es am Sonntagnachmittag in Ostfildern (Landkreis Esslingen) gekommen. Wie die Polizei berichtete, wollte eine 68 Jahre alte Frau um kurz nach 16 Uhr mit ihrem Renault Kangoo auf einer Parkfläche einparken. Dabei verwechselte sie offenbar Gas- und Bremspedal.