Bei der Notbremsung einer Stadtbahn in Ostfildern sind am Montagnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Ein unbekannter Radfahrer hatte den Bahnübergang überquert.

Frederic Feicht 28.04.2026 - 16:00 Uhr

Bei einer Vollbremsung in der Stadtbahn U 7 in Ostfildern sind am Montag ein Junge und eine Frau verletzt worden. Der 25 Jahre alte Fahrer der Bahn hatte gegen 17.30 Uhr die Haltestelle Kreuzbrunnen im Scharnhauser Park in Richtung Nellingen verlassen, wie die Polizei mitteilt. Kurz nach dem Anfahren überquerte ein bislang unbekannter Radfahrer den Bahnübergang und fuhr dabei vom rechten auf den linken Gleisbereich in Richtung Otto-Reiniger-Weg.