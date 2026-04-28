Bei der Notbremsung einer Stadtbahn in Ostfildern sind am Montagnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Ein unbekannter Radfahrer hatte den Bahnübergang überquert.

Bei einer Vollbremsung in der Stadtbahn U 7 in Ostfildern sind am Montag ein Junge und eine Frau verletzt worden. Der 25 Jahre alte Fahrer der Bahn hatte gegen 17.30 Uhr die Haltestelle Kreuzbrunnen im Scharnhauser Park in Richtung Nellingen verlassen, wie die Polizei mitteilt. Kurz nach dem Anfahren überquerte ein bislang unbekannter Radfahrer den Bahnübergang und fuhr dabei vom rechten auf den linken Gleisbereich in Richtung Otto-Reiniger-Weg.

 

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete der Bahnfahrer eine Gefahrenbremsung ein. Durch das abrupte Abbremsen stürzten zwei Fahrgäste in der Stadtbahn: ein zwölf Jahre alter Junge und eine 60 Jahre alte Frau. Beide verletzten sich leicht, ein Rettungsdienst war nicht erforderlich.

Die Polizei sucht Zeugen

Der Radfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer: 0711 / 39 90 42 0 um Hinweise.