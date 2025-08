Unfall in Plüderhausen

In Plüderhausen verliert ein junger Autofahrer am frühen Samstagmorgen die Kontrolle über seinen Seat. Der Seat prallte gegen einen Baum und eine Laterne – die Insassen werden verletzt.

Chris Lederer 02.08.2025 - 18:04 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten hat sich am frühen Samstagmorgen in Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis) ereignet. Nach Angaben der Polizei bog ein 20-jähriger Seat-Fahrer gegen 2.45 Uhr von der Bundesstraße 29 in die Aichenbachstraße ab, als er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.