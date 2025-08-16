Ein Kleintransporter gerät bei Plüderhausen auf die Gegenfahrbahn – dort kommt es zum folgenschweren Zusammenstoß mit einem 25-jährigen Motorradfahrer.

Sascha Sauer 16.08.2025 - 14:32 Uhr

Bei einem Unfall am Freitagnachmittag bei Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis) ist ein Motorradfahrer so schwer verletzt worden, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 27-Jähriger gegen 14.50 Uhr mit seinem Opel von einem Feldweg auf die Kreisstraße zwischen Plüderhausen und Lorch-Waldhausen abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen 61-Jährigen, der mit seinem Kleintransporter auf der Kreisstraße in Richtung Plüderhausen unterwegs war.