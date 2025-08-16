Ein Kleintransporter gerät bei Plüderhausen auf die Gegenfahrbahn – dort kommt es zum folgenschweren Zusammenstoß mit einem 25-jährigen Motorradfahrer.

Rems-Murr: Sascha Sauer (sas)

Bei einem Unfall am Freitagnachmittag bei Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis) ist ein Motorradfahrer so schwer verletzt worden, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 27-Jähriger gegen 14.50 Uhr mit seinem Opel von einem Feldweg auf die Kreisstraße zwischen Plüderhausen und Lorch-Waldhausen abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen 61-Jährigen, der mit seinem Kleintransporter auf der Kreisstraße in Richtung Plüderhausen unterwegs war.

 

Es kam zum Zusammenstoß, wodurch beide Fahrzeuge unglücklicherweise auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurden. Ein 25-jähriger Motorradfahrer, der mit seiner Kawasaki in Richtung Waldhausen fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte gegen den Kleintransporter.

Der schwer verletzte 25-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die beiden anderen Fahrer erlitten jeweils leichte Verletzungen. Der Schaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro. Die Kreisstraße war für etwa zwei Stunden gesperrt.