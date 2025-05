Bei einem Verkehrsunfall in Plüderhausen wird eine Rollerfahrerin so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden muss.

Sascha Sauer 27.05.2025 - 16:48 Uhr

Was die genaue Ursache für den Unfall am Dienstagmorgen gegen 8.45 Uhr in Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis) gewesen ist, bei dem eine Rollerfahrerin und ein Autofahrer zusammengestoßen sind, ist noch unklar. „Wir können derzeit noch nicht sicher sagen, wer die Vorfahrt an der Kreuzung Ahornstraße/ Birkenallee missachtet hat“, sagt ein Polizeisprecher vom zuständigen Präsidium in Aalen.