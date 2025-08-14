Ein Pedelec-Fahrer wird in Poppenweiler (Kreis Ludwigsburg) von einem Transporter überholt. Das Tempo und der fehlende Abstand ärgert den Radler – er ruft dem Fahrer hinterher.

Julia Amrhein 14.08.2025 - 09:49 Uhr

Ein 57-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Mittwochmorgen bei einem Unfall in Poppenweiler schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, radelte der Mann die Erdmannhäuser Straße in Richtung Kelterplatz entlang, als er von einem Kleintransporter überholt wurde. Der 51-Jährige am Steuer soll hierbei recht zügig gefahren sein und zu wenig Abstand gehalten haben.