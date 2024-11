Unfall in Reichenbach an der Fils

Ein 27-Jähriger fährt am Samstag in Reichenbach an der Fils gegen eine Ampel und flüchtet. Doch weil er durch die Kollision etwas verliert, hat die Polizei wenig Mühe, den Mann zu finden.

Sebastian Winter 18.11.2024 - 16:52 Uhr

Ein 27-Jähriger hat am Samstagabend betrunken und ohne Führerschein einen Verkehrsunfall in Reichenbach an der Fils (Landkreis Esslingen) verursacht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung.