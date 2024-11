Unfall in Remseck am Neckar

Ein Auto und ein Bus stoßen am Mittwochmorgen in Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) zusammen. Die Autofahrerin wird eingeklemmt. Feuerwehrleute müssen sie befreien.

red/dpa/lsw 06.11.2024 - 12:15 Uhr

Bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus in Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) ist eine Autofahrerin am Mittwochmorgen wohl schwer verletzt worden. Die Frau wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und von der Feuerwehr geborgen, wie eine Polizeisprecherin sagte.