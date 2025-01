Unfall in Remseck am Neckar

Auf der Landesstraße L1100 in Remseck am Neckar kommt es am späten Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall. Die Polizei sperrt die Hochbergbrücke. Was bisher bekannt ist.

Gülay Alparslan 23.01.2025 - 22:38 Uhr

Auf der Landesstraße L1100 in Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) hat sich am Donnerstagabend gegen 22 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, kam es zu einem Frontalzusammenstoß. Die Unfallaufnahme dauert noch an, die Polizei hat die Hochbergbrücke voll gesperrt. Auf ein Abschleppfahrzeug werde gewartet (Stand: 22.20 Uhr). Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gibt es keine Toten oder Schwerverletzten. Ob und wie viele Personen verletzt wurden und wie hoch der Sachschaden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Neben der Polizei sind Rettungsdienst und Feuerwehr vor Ort.