Verletzt ins Krankenhaus, der Mercedes abgeschleppt – ein 59-Jähriger hat bei einem Unfall in Remseck (Kreis Ludwigsburg) einen Anhänger mit einer Erntemaschine falsch eingeschätzt.

Ein Überholmanöver misslang – zu einem Unfall ist es deshalb im Zusammenspiel mit einer Erntemaschine am Freitag gegen 18 Uhr in Remseck gekommen. Dabei ist ein 59-Jähriger leicht verletzt worden. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Der 23-Jährige wollte mit dem Gespann in einen Feldweg einbiegen

Ein 23-Jähriger war mit seinem landwirtschaftlichen Gespann von Neckarrems in Richtung Hegnach unterwegs gewesen. Kurz vor der Gemarkungsgrenze zum Rems-Murr-Kreis wollte er nach links in einen Feldweg einbiegen und zeigte dies laut Polizeibericht auch rechtzeitig durch das Setzen der Blinker an.

Der Mercedes musste nach dem Unfall abgeschleppt werden

Der hinter dem Gespann fahrende 59-Jährige wollte mit seinem Mercedes rechts an dem Gespann vorbeifahren, hatte mutmaßlich nicht lang genug gewartet und kollidierte dabei mit der angehängten Erntemaschine. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von 19 000 Euro. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.