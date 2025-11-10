Der 64-Jährige versuchte noch, ins Auto zu springen – zu spät: Der Audi Q7 machte sich selbstständig, rollte mit geöffneter Fahrertür rückwärts und streifte drei Autos.
10.11.2025 - 15:19 Uhr
Durch ein folgenschweres Versäumnis eines 64-Jährigen sind in der Keltenstraße in Renningen am Sonntagabend gegen 22 Uhr mehr als 20 000 Euro Sachschaden. Der 64-Jährige war dort mit seinem Audi Q7 in Richtung der Rutesheimer Straße unterwegs, hielt an und stieg aus seinem Fahrzeug aus. Dabei versäumte er, die Handbremse anzuziehen.