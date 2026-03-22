In der Nacht auf Sonntag geriet ein Skoda im Landkreis Böblingen nach einem Zusammenstoß mit einem Baum in Brand. Es entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro.

nre 22.03.2026 - 12:59 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat sich am Kreisverkehr Alemannenstraße/Voräckerstraße in Renningen gegen 0.50 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, überfuhr ein 49-jähriger Fahrer eines Skoda zunächst den Kreisverkehr und kollidierte anschließend bei hoher Geschwindigkeit mit einem angrenzenden Baum, der auf die Straße kippte.