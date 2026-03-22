In der Nacht auf Sonntag geriet ein Skoda im Landkreis Böblingen nach einem Zusammenstoß mit einem Baum in Brand. Es entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat sich am Kreisverkehr Alemannenstraße/Voräckerstraße in Renningen gegen 0.50 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, überfuhr ein 49-jähriger Fahrer eines Skoda zunächst den Kreisverkehr und kollidierte anschließend bei hoher Geschwindigkeit mit einem angrenzenden Baum, der auf die Straße kippte.

 

Durch die Wucht des Aufpralls sei das Fahrzeug in Brand geraten. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer jedoch schnell löschen. Der Fahrer wurde nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der Gesamtsachschaden beträgt rund 25.000 Euro. Foto: SDMG

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 25.000 Euro. Die Polizei ermittle derzeit zur Unfallursache.