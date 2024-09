Ein Mann ist in Reutlingen mit seinem Pedelec auf einem Gehweg gefahren. Als er an einer Spaziergängerin vorbeiradelte, verfing sich der Lenker in der Kleidung der Frau.

red/dpa/lsw 29.09.2024 - 14:09 Uhr

Ein Fahrradfahrer hat sich in Reutlingen beim Vorbeifahren in den Klamotten einer Fußgängerin verhakt. Sowohl der Fahrradfahrer als auch die 60-jährige Frau seien daraufhin gestürzt und leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Den Angaben zufolge war der 54 Jahre alte Radfahrer mit seinem Pedelec am Samstag verbotenerweise auf einem Gehweg in Reutlingen unterwegs.