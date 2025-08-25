Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag kippt ein Traktor in Reutlingen um. Dabei verliert er seine geladenen Äpfel. Die Fahrbahn ist durch den Unfall derzeit gesperrt.

Annika Mayer 25.08.2025 - 17:30 Uhr

Am Montagmorgen ist im Reutlinger Stadtteil Altenburg in der Illerstraße ein Traktorgespann umgekippt. Dabei gerieten die Äpfel, die der Traktor geraten hatte, auf die Straße. Gegen 11.30 Uhr befuhr ein 72-jähriger Fendt-Fahrer laut Polizei mit beladenem Anhänger in Richtung Ortsmitte und geriet, vermutlich infolge eines Fahrfehlers, an einen Bordstein. Dadurch kippte der Traktor samt Hänger auf der abschüssigen Straße zur Seite, die geladenen Äpfel verteilten sich auf der Fahrbahn.