Nina Scheffel 15.08.2024 - 17:02 Uhr

Zwei Pedelec-Fahrer sind am Donnerstagmorgen in der Straße Am Echazufer in Reutlingen zusammengestoßen und ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt worden.