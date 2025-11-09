Am Samstagnachmittag ist eine 65-Jährige in Remshalden mit ihrem Auto von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug blieb in einem Gebüsch stecken.

Auf der Fahrt von Winterbach (Rems-Murr-Kreis) in Richtung Remshalden ist eine 65 Jahre alte Frau am Samstagnachmittag mit ihrem Fiat verunglückt. Die Frau war laut Polizei gegen 15 Uhr auf der Landesstraße zwischen Winterbach und Rohrbronn unterwegs gewesen. Aus unbekannter Ursache kam sie dabei mit ihrem Auto nach links von der Fahrbahn ab.

Das Auto überquerte danach einen schmalen Grünstreifen und landete in einer abschüssigen Böschung zwischen Bäumen und Büschen, wo es stecken blieb. Zunächst war nicht klar, ob die Fahrerin bei dem Unfall in ihrem Auto eingeklemmt wurde.

Die Feuerwehr rückte zum Unfallort aus. Foto: Blaulichtzentrale.de/Kevin Lermer

Vorsorglich rückte deshalb die Feuerwehr aus, die mit acht Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften an die Unfallstelle kam. Dort stellte sich heraus, dass die Frau Glück im Unglück gehabt hatte und nicht eingeklemmt worden war. Sie konnte ihr Fahrzeug eigenständig verlassen.

Beim Unfall erlitt die 65-Jährige leichte Verletzungen. An ihrem Fahrzeug entstand nach den Angaben der Polizei ein Schaden von ungefähr 6000 Euro.