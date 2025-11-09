Am Samstagnachmittag ist eine 65-Jährige in Remshalden mit ihrem Auto von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug blieb in einem Gebüsch stecken.
09.11.2025 - 11:03 Uhr
Auf der Fahrt von Winterbach (Rems-Murr-Kreis) in Richtung Remshalden ist eine 65 Jahre alte Frau am Samstagnachmittag mit ihrem Fiat verunglückt. Die Frau war laut Polizei gegen 15 Uhr auf der Landesstraße zwischen Winterbach und Rohrbronn unterwegs gewesen. Aus unbekannter Ursache kam sie dabei mit ihrem Auto nach links von der Fahrbahn ab.