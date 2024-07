Zwei Radfahrer kommen einer Fußgängerin am Montag am Rudersberger Mühlweg entgegen. Die Frau weicht aus und stürzt schwer. Nun sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls.

cl 31.07.2024 - 10:11 Uhr

Am Mühlweg in Rudersberg ist es am Montagnachmittag zu einem Vorfall gekommen, bei dem sich eine Seniorin schwer verletzt hat. Nach Informationen der Polizei waren der 80-jährigen Fußgängerin am Mühlweg gegen 16.25 Uhr zwei Radfahrer entgegengekommen. Die Frau habe den beiden ausweichen müssen und sei dabei so gestürzt, dass sie sich schwer verletzt hat. Angeblich entfernten sich die zwei Radfahrer von der Unfallstelle, ohne anzuhalten und sich um die Seniorin zu kümmern.