Die Skoda-Fahrerin war vermutlich zu schnell unterwegs. Der Unfall ereignete sich am Montagmorgen auf der Landesstraße 1100 zwischen Ochsenbach und Häfnerhaslach (Kreis Ludwigsburg).

Karin Götz 22.10.2024 - 11:51 Uhr

Eine 20 Jahre alte Skoda-Fahrerin kam am Montag morgen gegen 7 Uhr auf der Landesstraße 1100 in Sachsenheim mutmaßlich auf Grund von überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Die 20-Jährige war von Ochsenbach in Richtung Häfnerhaslach unterwegs, als sie in einer scharfen Linkskurve nach rechts in den Grünstreifen geriet. Nachdem sie einen Leitpfosten überfahren hatte, prallte sie in einer Böschung gegen einen Baum und kam dort zum Stehen.