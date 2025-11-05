Eine 85-jährige Renault-Fahrerin hat am Dienstagmorgen in Schorndorf einen Linienbus übersehen. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro.

Rems-Murr: Sascha Sauer (sas)

Am Dienstagmorgen ist es in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Linienbus gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 85 Jahre alte Renault-Fahrerin gegen 9 Uhr von einer Grundstückseinfahrt auf die Schorndorfer Straße einfahren. Dabei übersah sie den herannahenden Bus und prallte mit diesem zusammen.

 

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 25.000 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Polizei übernahm die Unfallaufnahme und klärt nun die genaue Ursache des Zusammenstoßes. sas