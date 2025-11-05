Eine 85-jährige Renault-Fahrerin hat am Dienstagmorgen in Schorndorf einen Linienbus übersehen. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro.

Sascha Sauer 05.11.2025 - 10:25 Uhr

Am Dienstagmorgen ist es in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Linienbus gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 85 Jahre alte Renault-Fahrerin gegen 9 Uhr von einer Grundstückseinfahrt auf die Schorndorfer Straße einfahren. Dabei übersah sie den herannahenden Bus und prallte mit diesem zusammen.