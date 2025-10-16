Ein Junge will am Mittwochmittag in Schorndorf mit seinem E-Bike auf die Straße fahren – doch genau in diesem Moment kommt ein Streifenwagen. Es kracht, aber der 11-Jährige hat Glück.

Chris Lederer 16.10.2025 - 08:40 Uhr

Ein elfjähriger Junge ist am Mittwoch gegen 12.15 Uhr in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) mit seinem E-Bike mit einem Streifenwagen zusammengestoßen. Der Schüler wollte aus einem Privatgrundstück in die Straße Hammerschlag einbiegen und übersah dabei das Polizeifahrzeug. Trotz eines Bremsversuchs konnte die Streifenwagenbesatzung den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.