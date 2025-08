Unfall in Schorndorf

In einer Rechtskurve kommt eine junge Motorradfahrerin in Schorndorf am Donnerstagabend von der Fahrbahn ab, stürzt über die Leitplanke und verletzt sich schwer.

Chris Lederer 01.08.2025 - 09:44 Uhr

Eine 18-jährige Motorradfahrerin ist am Donnerstagabend auf der L1151 bei Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) schwer verunglückt. Sie war laut Polizeiangaben gegen 20.10 Uhr mit ihrer Kawasaki in einer Kolonne aus Richtung Schlichten unterwegs gewesen, als sie in einer Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache offenbar ohne Fremdverschulden die Kontrolle über ihr Zweirad verlor.