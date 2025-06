Unfall in Schorndorf

Bei einem Unfall am Samstag in Schorndorf sind zwei Menschen verletzt worden. Der Fahrer eines Ford missachtete an einer Einmündung die Vorfahrt.

Chris Lederer 02.06.2025 - 09:28 Uhr

Ein Vorfahrtsverstoß hat am Samstagnachmittag in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten geführt. Kurz vor 16 Uhr war ein 62 Jahre alter Ford-Fahrer auf der Schorndorfer Straße von Steinenberg kommend in Richtung Miedelsbach unterwegs gewesen, teilt die Polizei mit.