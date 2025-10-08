Ein Unbekannter soll mit seinem Auto rückwärts auf die Sedanstraße in Sersheim (Kreis Ludwigsburg) gefahren sein. Dabei stieß er mit einer Fußgängerin mit Rollator zusammen.

Julia Amrhein 08.10.2025 - 10:48 Uhr

Eine 79-Jährige ist am Dienstag in Sersheim von einem Unbekannten umgefahren worden. Nun sucht die Polizei dringend nach Zeugen des Unfalls, der sich gegen 11 Uhr in der Sedanstraße abgespielt hat. Ein Autofahrer soll rückwärts auf die Straße gefahren sein, welche die Seniorin zeitgleich mit ihrem Rollator überquerte. Dabei kam es zum Zusammenstoß.