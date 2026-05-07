Ein 14-Jähriger ist aus noch unklarer Ursache in Sersheim mit dem Pecelec gegen einen geparkten Auflieger gefahren. Beim Sturz zog sich der Jugendliche schwere Verletzungen zu.

Julia Amrhein 07.05.2026 - 12:02 Uhr

Ein 14-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Mittwochabend in Sersheim bei einem Sturz schwer verletzt worden. Laut Polizei war der Jugendliche gegen 19.20 Uhr die Leni-Fischer-Straße in Richtung des Kreisverkehrs entlanggeradelt, als er aus noch unbekannter Ursache gegen einen am Straßenrand abgestellten Auflieger einer Sattelzugmaschine fuhr und stürzte. Der 14-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.