Eine 19-Jährige ist am Dienstag in Sindelfingen mit ihrem E-Scooter gestürzt und hat sich schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Eddie Langner 10.06.2026 - 12:06 Uhr

Eine 19-jährige E-Scooter-Fahrerin ist am Dienstag in der Böblinger Straße in Sindelfingen gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, war die junge Frau gegen 12.35 Uhr auf dem Fahrradweg der Böblinger Straße in Richtung Dresdner Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie zu Fall. Durch den Sturz erlitt die 19-Jährige schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.