Unfall in Sindelfingen

Eine 19-jährige Fußgängerin wird am Freitagnachmittag in Sindelfingen vom Auto eines 37-Jährigen erfasst und dabei schwer verletzt. Der Autofahrer hatte die junge Frau wohl übersehen.

Matthias Kapaun 05.04.2025 - 11:56 Uhr

Eine 19 Jahre alte Fußgängerin ist am Freitagnachmittag von einem 37 Jahre alten Autofahrer in der Altinger Straße in Sindelfingen (Kreis Böblingen) angefahren und dabei schwer verletzt worden.