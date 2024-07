Unfall in Sindelfingen-Maichingen

Auf der L1189 in Sindelfingen-Maichingen stoßen am frühen Samstagmorgen zwei Autos zusammen. Die Straße muss zwischenzeitlich vollgesperrt werden. Zwei Personen werden leicht verletzt, es entsteht ein hoher Sachschaden.

kea 20.07.2024 - 10:14 Uhr

Am frühen Samstagmorgen ist es auf der Stuttgarter Straße in Sindelfingen-Maichingen zu einem Zusammenstoß zweier Pkw gekommen. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.