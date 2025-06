Ein Radlader kollidiert beim Rückwärtsfahren mit dem BMW einer 90-Jährigen. Die Feuerwehr muss die Frau aus dem Auto befreien. Durch den Unfall kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

Matthias Kapaun 25.06.2025 - 15:03 Uhr

Bei einem Unfall zwischen einem Radlader und einem BMW in der Mahdentalstraße in Sindelfingen ist die 90-jährige BMW-Fahrerin am Mittwochmorgen in ihrem Auto eingeschlossen worden. Die Polizei musste die Seniorin befreien, die glücklicherweise offenbar unverletzt blieb.