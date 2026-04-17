Ein Fahrradfahrer kommt am Donnerstag in Sindelfingen zu Fall. Die Umstände des Unfalls sind unklar, weshalb die Polizei auf Zeugenhinweise hofft.

Wolfgang Berger 17.04.2026 - 14:52 Uhr

Ein Unfall mit einem schwer verletzten Fahrradfahrer am Donnerstagnachmittag in Sindelfingen gibt der Polizei noch Rätsel auf. Sie hofft daher auf Zeugenhinweise. Laut dem Bericht fuhr gegen 15.10 Uhr ein 61-Jähriger mit seinem Trekkingrad auf der Böblinger Straße, als er aus noch unklarer Ursache stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus.