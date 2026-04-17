Ein Fahrradfahrer kommt am Donnerstag in Sindelfingen zu Fall. Die Umstände des Unfalls sind unklar, weshalb die Polizei auf Zeugenhinweise hofft.

Ein Unfall mit einem schwer verletzten Fahrradfahrer am Donnerstagnachmittag in Sindelfingen gibt der Polizei noch Rätsel auf. Sie hofft daher auf Zeugenhinweise. Laut dem Bericht fuhr gegen 15.10 Uhr ein 61-Jähriger mit seinem Trekkingrad auf der Böblinger Straße, als er aus noch unklarer Ursache stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus.

 

Das Fahrrad und der Fahrradhelm des 61-Jährigen wurden bei dem Unfall beschädigt. Die Polizei möchte wissen, aus welchem Grund der Radfahrer zu Fall kam und ob eventuell andere Verkehrsteilnehmer beteiligt waren. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11 / 68 69-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.