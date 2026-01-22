Bei dem Zugunglück in Südspanien ist wohl auch ein Deutscher ums Leben gekommen. Die Identifizierung der Opfer gestaltete sich schwierig.
22.01.2026 - 09:44 Uhr
Berlin/Adamuz - Bei dem schweren Zugunglück in Südspanien gehen Behörden in Deutschland davon aus, dass auch ein Deutscher ums Leben gekommen ist. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es am Vormittag: "Zum aktuellen Zeitpunkt müssen wir leider davon ausgehen, dass sich eine Person mit deutscher Staatsangehörigkeit unter den Todesopfern befindet."